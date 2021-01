Il film di Peaky Blinders lancerà gli spin-off della serie? Steven Knight resta sul vago (Di sabato 23 gennaio 2021) Il film di Peaky Blinders potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo franchise legato alla serie tv. Dopo che i piani di realizzare una settima stagione sono andati in fumo a causa della pandemia, il creatore Steven Knight ha annunciato la produzione di un lungometraggio che concluderà la storia della famiglia criminale degli Shelby. In una lunga intervista con Variety, l’ideatore di Peaky Blinders ha parlato dei suoi prossimi progetti per il franchise. Riguardo al film: Siamo in fase di sviluppo. È un’idea completamente realizzata, ha un inizio, una parte centrale e una fine. E penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora, ma da lì, ci saranno cose che non chiamo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildipotrebbe essere solo l’inizio di un nuovo franchise legato allatv. Dopo che i piani di realizzare una settima stagione sono andati in fumo a causapandemia, il creatoreha annunciato la produzione di un lungometraggio che concluderà la storiafamiglia criminale degli Shelby. In una lunga intervista con Variety, l’ideatore diha parlato dei suoi prossimi progetti per il franchise. Riguardo al: Siamo in fase di sviluppo. È un’idea completamente realizzata, ha un inizio, una parte centrale e una fine. E penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora, ma da lì, ci saranno cose che non chiamo ...

sara_paskova : nchesenso peaky blinders terminerà con un film? #PeakyBlinders - Stay_Nerd : Peaky Blinders: il film potrebbe dare vita a nuovi spin-off - nausiss : RT @arisherondales: Dopo il finale della quinta stagione che ci ha lasciato col fiato sospeso, le riprese di Peaky Blinders sono iniziate m… - mementoluceant : Ma quindi sacrificano una stagione di Peaky Blinders per fare un film? Qualcuno mi spieghi - arianaisawoman : @rogitsune ahaha nu ami ieri sera ho guardato un film che si chiama 'one day'. per peaky blinders ti ho ascoltataa, aspetto la sesta -