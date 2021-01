Il delirio del suprematista di Savona: “Hitler come Cristo guida luce”. La missione di una guerra la razziale “contro negri e degenerati” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Giuri fedeltà alla tua ideologia nonostante la società contemporanea applica oppressione ad essa? Giuri di mantenere il progetto nascosto agli occhi dello Stato democratico corrotto? Quanto vale la vita di un nemico della Razza? Cosa pensi degli ebrei? Cosa pensi degli ebrei e degenerati? Sei negazionista delle varie bugie sioniste?”. Sono alcune delle 30 domande del “questionario” che Andrea Cavalleri – il 22enne arrestato a Savona per associazione con finalità di terrorismo e il suo socio minorenne sottoponevano alle potenziali reclute del gruppo “Nuovo Ordine Sociale”, ispirato alla rete internazionale neonazista “Atomwaffen Division”. Un’organizzazione clandestina, scrive il gip di Genova Paola Faggioni nell’ordinanza di arresto, che agiva “per l’affermazione del Nazionalsocialismo e del “piano di Hitler”, definito da Cavalleri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) “Giuri fedeltà alla tua ideologia nonostante la società contemporanea applica oppressione ad essa? Giuri di mantenere il progetto nascosto agli occhi dello Stato democratico corrotto? Quanto vale la vita di un nemico della Razza? Cosa pensi degli ebrei? Cosa pensi degli ebrei e? Sei negazionista delle varie bugie sioniste?”. Sono alcune delle 30 domande del “questionario” che Andrea Cavalleri – il 22enne arrestato aper associazione con finalità di terrorismo e il suo socio minorenne sottoponevano alle potenziali reclute del gruppo “Nuovo Ordine Sociale”, ispirato alla rete internazionale neonazista “Atomwaffen Division”. Un’organizzazione clandestina, scrive il gip di Genova Paola Faggioni nell’ordinanza di arresto, che agiva “per l’affermazione del Nazionalsocialismo e del “piano di”, definito da Cavalleri ...

Smantellata la rete dei suprematisti italiani: “Faremo strage di ebrei”

Un giovane di Savona al vertice del gruppo neonazista Nuovo Ordine Sociale: istigava gli attentati. Da Torino a Palermo perquisite le case di altri 12 membri. Nel mirino anche femministe e immigrati ...

