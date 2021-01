Il Covid ha ucciso Larry King | icona del giornalismo americano

samuele26572 : RT @djubor: Covid è un vero assassino. Finora ha ucciso l'influenza, il cancro, le malattie cardiache - ha ucciso la capacità di pensare, l… - _Perla_Nera_ : RT @djubor: Covid è un vero assassino. Finora ha ucciso l'influenza, il cancro, le malattie cardiache - ha ucciso la capacità di pensare, l… - dralesorre : RT @globalistIT: Il suo show era andato in onda dal 1985 al 2010: tutti i presidenti americani sono passati dal suo studio. Una grande perd… - MariaGiuliaDelf : RT @djubor: Covid è un vero assassino. Finora ha ucciso l'influenza, il cancro, le malattie cardiache - ha ucciso la capacità di pensare, l… - leone150872 : RT @leonemaschio: Spero di non vedere più questi personaggi, covid a parte hanno ucciso una nazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ucciso

Fanpage.it

dopo aver ricevuto il vaccino russo Covid-19 Sputnik V. “Il vaccino uccide. Diffondere urgentemente. I media ufficiali lo nascondono ”, si legge in parte dei messaggi. Verità: le informazioni ...Coronavirus Avellino. Sono state 91 le persone risultate contagiate dal coronavirus in Irpinia nelle ultime 24 ore mentre una persone è morta al pronto soccorso. Sono stati effettuati 1.402 tamponi, c ...