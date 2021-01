I sostenitori di Navalny in piazza sfidano gli avvertimenti di Mosca, raffica di arresti: 174 fermati in almeno 20 città (Di sabato 23 gennaio 2021) Stando ai dati dell’ong Ovd-Info, la polizia russa ha arrestato almeno 174 manifestanti scesi in piazza a sostegno di Alexei Navalny e per richiederne la scarcerazione. Il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin è stato infatti fermato all’aeroporto di Sheremetyevo lo scorso 16 gennaio e successivamente incarcerato. Navalny era rientrato in Russia lo scorso 17 gennaio, dopo 5 mesi trascorsi in Germania, dove era stato ricoverato dopo l’avvelenamento dello scorso agosto e dove ha trascorso il periodo di degenza e riabilitazione. Le prime manifestazioni di protesta si sono tenute prevalentemente nella zona Est della Russia, e in particolare nelle città di Vladivostok, Yakutsk, Irkutsk, Chita, Ulan-Ude, Blagoveshchensk, Khabarovsk, Yuzhno-Sakhalinsk, Komsomolsk-na-Amure. La ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) Stando ai dati dell’ong Ovd-Info, la polizia russa ha arrestato174 manifestanti scesi ina sostegno di Alexeie per richiederne la scarcerazione. Il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin è stato infatti fermato all’aeroporto di Sheremetyevo lo scorso 16 gennaio e successivamente incarcerato.era rientrato in Russia lo scorso 17 gennaio, dopo 5 mesi trascorsi in Germania, dove era stato ricoverato dopo l’avvelenamento dello scorso agosto e dove ha trascorso il periodo di degenza e riabilitazione. Le prime manifestazioni di protesta si sono tenute prevalentemente nella zona Est della Russia, e in particolare nelledi Vladivostok, Yakutsk, Irkutsk, Chita, Ulan-Ude, Blagoveshchensk, Khabarovsk, Yuzhno-Sakhalinsk, Komsomolsk-na-Amure. La ...

