I 100 anni del celebre Chanel N°5 in un libro

Leggi su iodonna

(Di sabato 23 gennaio 2021) Serena Dandini Alla ricerca di notizie leggere e rassicuranti per infiocchettare questo 2021 che non è partito nel migliore dei modi, ho scoperto che quest’anno compie cent’il profumo più famoso della storia: il miticoN°5. Una parentesi frou-frou in un mondo devastato da un virus che, tra i suoi effetti collaterali, registra anche la perdita dell’olfatto. Nel 1921 Mademoiselle Coco, dopo aver liberato la donna dal corsetto e averle regalato abiti dalle linee morbide e pratiche, decide di creare per le sue clienti un profumo moderno e anticonvenzionale, privo delle fragranze sdolcinate delle loro madri. «Non voglio nessun olezzo di rose o mughetto, voglio un profumo elaborato… Un profumo da donna dall’odore di donna!» Così, in un flacone essenziale, nacque l’essenza battezzata con un numero: in sintesi, una vera ...