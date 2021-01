Huesca-Villarreal: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bacca unica punta per i ragazzi di Emery (Di sabato 23 gennaio 2021) L’Huesca è una squadra viva, che in stagione è stata spesso sfortunata ma non ha mai smesso di proporre calcio però se alla fine del girone d’andata ha solo 12 punti ed è ultima in classifica, purtroppo dei motivi validi ci sono e così la permanenza degli Aragonesi in Primera si fa sempre più difficile; InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 23 gennaio 2021) L’è una squadra viva, che in stagione è stata spesso sfortunata ma non ha mai smesso di proporre calcio però se alla fine del girone d’andata ha solo 12 punti ed è ultima in classifica, purtroppo dei motivi validi ci sono e così la permanenza degli Aragonesi in Primera si fa sempre più difficile; InfoBetting: Scommesse Sportive e

andreapezzoni87 : #LaLiga, 20^ giornata Oggi Levante-Valladolid h21 Domani Huesca-Villarreal h14 Siviglia-Cadice h16.15 Real Socieda… - Fantacalciok : LalIga, Huesca – Villarreal: diretta live, risultato in tempo reale - infobetting : Huesca-Villarreal: formazioni, quote, pronostici. I ragazzi di Emery favoriti - sportli26181512 : #Liga: solo un pari per il Villarreal, vincono Betis e Getafe: La squadra di Emery non va al di là del 2-2 casaling… -

Ultime Notizie dalla rete : Huesca Villarreal Huesca-Villarreal: formazioni, quote, pronostici. Gerard Moreno non recupera, Paco Alcacer potrebbe giocare dal primo. Infobetting Liga, 20ª giornata: il Real Madrid cerca il riscatto

La Liga scende in campo per la ventesima giornata di campionato: tutte le partite di un sabato che si preannuncia carico di emozioni.

I pronostici sportivi di oggi, sabato 23 gennaio

I pronostici di sabato 23 gennaio: tornano in campo tutti i principali campionati europei tranne la Premier che lascia spazio alla Fa Cup.

La Liga scende in campo per la ventesima giornata di campionato: tutte le partite di un sabato che si preannuncia carico di emozioni.I pronostici di sabato 23 gennaio: tornano in campo tutti i principali campionati europei tranne la Premier che lascia spazio alla Fa Cup.