"Ho parlato con Andrea…". Dopo la telefonata al GF Vip Natalia Paragoni spiffera tutto: la decisione (Di sabato 23 gennaio 2021) Qualche giorno fa Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti del Grande Fratello Vip il prolungamento del programma fino al 26 febbraio. I vipponi non hanno reagito bene alla notizia: i concorrenti si sono fatti sopraffare dall'agitazione e hanno cominciato a chiedersi cosa ci fosse di vero. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, ad esempio, hanno cercato di tranquillizzare gli altri, in particolare Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta, che si sono sfogati il lacrime. Tommaso Zorzi ha iniziato a fare avanti e indietro confessando di soffrire di claustrofobia ed è parso particolarmente turbato, così come la coinquiina del GF Vip Rosalinda Cannavò che si è sfogata in lacrime. Zorzi non ha risposto, ma Maria Teresa ha espresso il pensiero di tutti: "Ci manca il calore, perché anche le persone che vengono non possiamo abbracciarle. Ci mancano gli affetti, voi ci fate molte ...

Ultime Notizie dalla rete : parlato con Toscana ancora gialla per la terza settimana. Giani ha parlato con Speranza Firenze Post CAMMARIERE, Andavo in Curva a vedere Antognoni

Il cantautore Sergio Cammariere, nativo di Crotone ma con anche Firenze nel cuore, ha parlato del suo passato in riva all'Arno nonché della Fiorentina: "A maggio uscirà il ...

Emanuele Filiberto al Tirreno: «Noi Savoia chiediamo scusa per le leggi razziali»

Intervista al nipote di Vittorio Emanuele III dopo l’invio di una lettera alla Comunità ebraica italiana: «Era il re di tutti gli italiani: sua la firma, sua la responsabilità» ...

Il cantautore Sergio Cammariere, nativo di Crotone ma con anche Firenze nel cuore, ha parlato del suo passato in riva all'Arno nonché della Fiorentina: "A maggio uscirà il ..."