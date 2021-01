“Ho fatto un sogno erotico su me e Dayane” La gieffina sconvolge tutti. Il sogno è davvero hot (Di sabato 23 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò, prima conosciuta come Adua Del Vesco, e Dayane Mello hanno un legame molto forte all’interno della casa; inizialmente, le due erano molto unite. Poi, con il passare dei giorni, sono cominciate le prime incomprensioni che sono sfociate in vere e proprie discussioni. Durante la loro ultima lite, Rosalinda si era lasciata andare ad uno sfogo: Sono lì lì per avere un attacco isterico. Dopo questo momento, però, tra le due è tornato il sereno. A far tornare il buonumore tra le due ci ha pensato proprio Rosalinda che, appena sveglia, ha raccontato alla brasiliana il sogno erotico che aveva appena fatto su di lei. Rosalinda: sogno erotico su Dayane L’attrice si è svegliata di ottimo umore; saltella e ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 23 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò, prima conosciuta come Adua Del Vesco, eMello hanno un legame molto forte all’interno della casa; inizialmente, le due erano molto unite. Poi, con il passare dei giorni, sono cominciate le prime incomprensioni che sono sfociate in vere e proprie discussioni. Durante la loro ultima lite, Rosalinda si era lasciata andare ad uno sfogo: Sono lì lì per avere un attacco isterico. Dopo questo momento, però, tra le due è tornato il sereno. A far tornare il buonumore tra le due ci ha pensato proprio Rosalinda che, appena sveglia, ha raccontato alla brasiliana ilche aveva appenasu di lei. Rosalinda:suL’attrice si è svegliata di ottimo umore; saltella e ...

