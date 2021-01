Highlights e gol Cheltenham-Manchester City 1-3: FA Cup 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 23 gennaio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Cheltenham-Manchester City 1-3, match dei sedicesimi di finale di FA Cup 2020/2021. Tanta paura per gli uomini di Guardiola in svantaggio al 59? con una rete di May. Ma la reazione dei citizens c’è. E la rimonta si realizza nel finale di partita. All’81’ Foden firma il gol del pareggio, tre minuti dopo c’è il 2-1 di Gabriel Jesus. Ma non è finita: al 94? Torres firma il tris e rende più rotondo un risultato che nel finale di partita si è messo sul giusto binario per i citizens. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di1-3, match dei sedicesimi di finale di FA Cup. Tanta paura per gli uomini di Guardiola in svantaggio al 59? con una rete di May. Ma la reazione dei citizens c’è. E la rimonta si realizza nel finale di partita. All’81’ Foden firma il gol del pareggio, tre minuti dopo c’è il 2-1 di Gabriel Jesus. Ma non è finita: al 94? Torres firma il tris e rende più rotondo un risultato che nel finale di partita si è messo sul giusto binario per i citizens. SportFace.

