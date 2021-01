Guenda Goria al cinema con “Anime borboniche”

(Di sabato 23 gennaio 2021)approda alnei panni di una dama in “”, commedia diretta da Paolo Consorti e Guido Morra Disponibile su Prime Video, distribuito da 102 Distribution, ‘’, commedia diretta da Paolo Consorti e Guido Morra, prodotto da Opera Totale, con Paolo Coviello e Vittorio Maione, con la produzione esecutiva di Cameraworks. Il film racconta il mondo delle rievocazioni storiche, che coinvolge migliaia di persone in Italia… L'articolo Corriere Nazionale.

Aurazzurra : Grazie rigorosamente a Guenda Goria ?? L'unica vera DINAMICA di questa edizione #GFVIP - LiveNoneladUrso : Dopo le offese a mamma Maria Teresa, Filippo Nardi incontra Guenda e Amedeo Goria a Live #noneladurso - Sabrina85026623 : Avete sentito che Amedeo Goria e Guenda hanno avuto un incidente?#tzvip - blogtivvu : Il compagno di Maria Teresa Ruta commenta il gossip su Filippo Nardi e Guenda Goria #GFVip - Francym97 : RT @invoItino: io non ero pronta a vedere la decaduta di guenda goria per un maschio bianco etero tossico misogino -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Con lui, l'ex gieffina Guenda Goria. Come riporta il sito, papà e figlia non avrebbero indossato la mascherina. Come riporta il sito 361 Magazine, oggi il giornalista sportivo ha avuto un incidente d' ...Le ultime novità. Gf Vip. Maria Teresa Ruta, la frase choc su Dayane Mello. Fan furiosi: «Le ha detto put***» . Oggi, i concorrenti si sono dati alla pittura.