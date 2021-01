Grave lutto nel mondo del calcio: è morto Luton Shelton a 35 anni, era malato di SLA (Di sabato 23 gennaio 2021) Il mondo del calcio piange Luton Shelton, ex calciatore protagonista in diversi campionati e con la maglia della nazionale giamaicana. La notizia ha sconvolto ex calciatori, allenatori e tifosi, il 35enne era malato da un pò di tempo di SLA. Le esperienze più importanti sono state con le maglie di Sheffield Utd e Aalborg. L’ultima esperienza è stata nel 2018, gli venne diagnosticata una malattia bruttissima: la SLA. La storia di Luton Shelton Luton Shelton è stato un calciatore giamaicano, di ruolo attaccante. Nato nel 1985, si è subito dimostrato un appassionato di calcio. Inizia la carriera all’Harbour View, si mette subito in mostra come un grande realizzatore, tantissimi i gol messi a segno. Si conferma ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildelpiange, ex calciatore protagonista in diversi campionati e con la maglia della nazionale giamaicana. La notizia ha sconvolto ex calciatori, allenatori e tifosi, il 35enne erada un pò di tempo di SLA. Le esperienze più importanti sono state con le maglie di Sheffield Utd e Aalborg. L’ultima esperienza è stata nel 2018, gli venne diagnosticata una malattia bruttissima: la SLA. La storia diè stato un calciatore giamaicano, di ruolo attaccante. Nato nel 1985, si è subito dimostrato un appassionato di. Inizia la carriera all’Harbour View, si mette subito in mostra come un grande realizzatore, tantissimi i gol messi a segno. Si conferma ...

