Grande Fratello, Lidia Vella attacca gli autori: "Fanno il lavaggio del cervello"

Lidia Vella ha pesantemente attaccato il Grande Fratello, ecco cosa ha rivelato l'ex gieffina A distanza di tempo si torna a parlare di Lidia Vella, divenuta nota in passato per aver partecipato al Grande Fratello 14, edizione condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Nella casa più spiata d'Italia fece molto parlare di sé per via del triangolo amoroso che si creo con Alessandro Calabrese e Fererica Lepanto. La Vella e l'ex gieffino avevano avuto una storia d'amore due anni prima ed erano stati insieme tre anni. Ieri Lidia Vella ha partecipato al gioco Vero/Falso sul suo profilo Instagram, dove ha parlato anche della sua partecipazione al Grande

