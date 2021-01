Grand Canyon, si ribalta un autobus pieno di turisti: un morto e due feriti gravi (Di sabato 23 gennaio 2021) Un autobus turistico diretto verso il Grand Canyon si è ribaltato in Arizona. Al momento il bilancio è di una vittima e due feriti Un autobus turistico che si stava dirigendo verso il Grand Canyon si è ribaltato in Arizona, negli Stati Uniti d’America. A bordo c’erano 48 persone, compreso l’autista. Al momento, secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio sarebbe fermo a due feriti ed un morto ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore. L’incidente è accaduto intorno a mezzogiorno di venerdì, ora locale, quando in Italia erano le venti. Foto APL’autobus è stato trovato ribaltato dalle autorità locali e non è ... Leggi su instanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Unco diretto verso ilsi èto in Arizona. Al momento il bilancio è di una vittima e dueUnco che si stava dirigendo verso ilsi èto in Arizona, negli Stati Uniti d’America. A bordo c’erano 48 persone, compreso l’autista. Al momento, secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio sarebbe fermo a dueed unma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore. L’incidente è accaduto intorno a mezzogiorno di venerdì, ora locale, quando in Italia erano le venti. Foto APL’è stato trovatoto dalle autorità locali e non è ...

