**Governo: Nannicini, 'Pd non può diventare sesta stella del M5s'** (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Torniamo a fare politica. Lo dico innanzitutto al Pd. Non possiamo diventare la sesta stella del M5S. È il Paese che non ce lo perdonerebbe". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Tommaso Nannicini, rilanciando la sua intervista ad 'Avvenire' in cui tra l'altro spiega che è "inutile evocare il voto".

Sulla via della crisi di governo c'è un bivio cruciale: il voto di mercoledì (ma che potrebbe slittare a giovedì) sulla relazione del ministro della Giustizia, ...

Intervista. Nannicini: «Conte, ora atti concreti. Pd non diventi sesta stella»

«Inutile evocare il voto. Il premier non cavalchi la rottura, ma faccia partire un dialogo vero sul programma di legislatura. I dem? Siano protagonisti del rilancio, vedo qualche timidezza di troppo» ...

Sulla via della crisi di governo c'è un bivio cruciale: il voto di mercoledì (ma che potrebbe slittare a giovedì) sulla relazione del ministro della Giustizia, ...