Governo Conte “scricchiola” per Bonafede: “Non daremo il nostro voto”, esecutivo a rischio (Di sabato 23 gennaio 2021) Governo Conte. Un tempo venivano chiamati “voltagabbana”. Oggi, invece, con toni più tenui si definiscono “costruttori”. Termini a parte, la sostanza non cambia. Si tratta di politici a cui si è rivolto il Governo per ottenere la fiducia al Senato. Una maggioranza però ancora precaria, tornata a scricchiolare per il tema della Giustizia. Secondo quanto riportato da “Il Giornale” “alcuni dei tanto esaltati “costruttori” sono già in agitazioni. La relazione del Guardasigilli Alfonso Bonafede, esponente pentastellato non del tutto apprezzato dal Pd e addirittura anche da una parte dei 5s, potrebbe provocare uno smottamento tra i giallorossi, vecchi e nuovi”. Il voto di mercoledì alla Camera e, soprattutto, quello di giovedì al Senato sulla relazione del Guardasigilli potrebbe creare ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021). Un tempo venivano chiamati “voltagabbana”. Oggi, invece, con toni più tenui si definiscono “costruttori”. Termini a parte, la sostanza non cambia. Si tratta di politici a cui si è rivolto ilper ottenere la fiducia al Senato. Una maggioranza però ancora precaria, tornata are per il tema della Giustizia. Secondo quanto riportato da “Il Giornale” “alcuni dei tanto esaltati “costruttori” sono già in agitazioni. La relazione del Guardasigilli Alfonso, esponente pentastellato non del tutto apprezzato dal Pd e addirittura anche da una parte dei 5s, potrebbe provocare uno smottamento tra i giallorossi, vecchi e nuovi”. Ildi mercoledì alla Camera e, soprattutto, quello di giovedì al Senato sulla relazione del Guardasigilli potrebbe creare ...

riotta : I 209 miliardi #recoveryfund sono legati a un piano di riforme radicali, giustizia e Pubblica Amministrazione, e a… - ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - matteosalvinimi : #Salvini: Ma lei, @BrunoVespa, pensa che la famosa Europa, che giustamente ci osserva, ritenga di dare in mano 200… - GaetanoBellitto : RT @gladiatoremassi: Tutto chiaro!!! Questo governo vuole i delinquenti in galera e loro non ci stanno. #salvini #meloni #renzi l'ordine de… - il_cappellini : Crisi di governo, il grillino Bonafede che ha lanciato Conte ora rischia di affossarlo | Rep -