Governo: Bettini, 'disegno di Renzi distruttivo dall'inizio, ha fallito ma ora che serietà ha?' (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "La crisi è incomprensibile ma non dal disegno politico di Renzi. La vera strategia di Renzi è stata fin dall'inizio ridurre il Pd al 6% come i socialisti francesi e fare Macron. Queta roba non ha funzionato, questo è il dramma, che quello spazio che lui immaginava non c'è stato". Lo ha detto Goffredo Bettini nel suo intervento all'assemblea del Pd della provincia di Roma. "Calenda, Renzi e la Bonino hanno potenzialmente un'area del 10% e rompono le scatole, questo è il punto. Renzi ha visto una sua crisi politica e ha rotto per questo, coerente con la sua impostazione di fondo, fallita, per riaprire i giochi, avere più protagonismo, rompere uno schema funzionale anche al futuro tra Pd, M5s e Leu", ha spiegato il dirigente ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "La crisi è incomprensibile ma non dalpolitico di. La vera strategia diè stata finridurre il Pd al 6% come i socialisti francesi e fare Macron. Queta roba non ha funzionato, questo è il dramma, che quello spazio che lui immaginava non c'è stato". Lo ha detto Goffredonel suo intervento all'assemblea del Pd della provincia di Roma. "Calenda,e la Bonino hanno potenzialmente un'area del 10% e rompono le scatole, questo è il punto.ha visto una sua crisi politica e ha rotto per questo, coerente con la sua impostazione di fondo, fallita, per riaprire i giochi, avere più protagonismo, rompere uno schema funzionale anche al futuro tra Pd, M5s e Leu", ha spiegato il dirigente ...

fattoquotidiano : Crisi di governo, direzione del Pd alla vigilia del voto in Aula. Bettini: “No a tavolo con Renzi, inaffidabile. Co… - messveneto : Bettini: “Le elezioni sono uno sciagura, ma non un colpo di stato”: Il dirigente Dem: «Se non arrivano risultati in… - lubenasich : RT @GiovanniCagnol1: bisogna trovare un modo per AIUTARE Renzi, Calenda, Bentivogli, Ichino, Nannicini, Gori, a creare le condizioni per FE… - TV7Benevento : Governo: Bettini, 'abbiamo obbligo di governare, ma così non si arriva a fine legislatura'... - TV7Benevento : Governo: Bettini, 'disegno di Renzi distruttivo dall'inizio, ha fallito ma ora che serietà ha?'... -