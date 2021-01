Goggia irresistibile: cala il poker in discesa. Ed è grand'Italia! (Di sabato 23 gennaio 2021) Sofia Goggia professione dominatrice. Nella seconda discesa di Crans Montana non sbaglia un colpo e infila la quarta vittoria consecutiva in discesa in questa stagione. La bergamasca (undicesima ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 gennaio 2021) Sofiaprofessione dominatrice. Nella secondadi Crans Montana non sbaglia un colpo e infila la quarta vittoria consecutiva inin questa stagione. La bergamasca (undicesima ...

jacques_jj6592 : RT @Gazzetta_it: Goggia irresistibile: cala il poker in discesa #Sci #CoppadelMondo - infoitsport : Goggia irresistibile: cala il poker in discesa. Ed è grand'Italia! - _________ZR : RT @Gazzetta_it: Goggia irresistibile: cala il poker in discesa #Sci #CoppadelMondo - enr_gav : RT @Gazzetta_it: Goggia irresistibile: cala il poker in discesa #Sci #CoppadelMondo - il_nordico : Goggia irresistibile: cala il poker in discesa. Ed è grand'Italia! -