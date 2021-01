Giulia De Lellis, la community risponde: “Perché usiamo i social? Fuggiamo dalla solitudine” (Di sabato 23 gennaio 2021) Giulia De Lellis parla alla sua community tra insofferenze dovute al periodo e uso dei social per gli under 14 Tra consigli beauty e accessori e abiti da sponsorizzare, Giulia De Lellis trova spazio nelle sue stories per porre delle domande e dialogare con i fans. In un momento di pausa dal lavoro, dagli shooting e dai nuovi progetti, la De Lellis ieri sera sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a considerazioni su questo periodo che stiamo vivendo e non solo. Ha ammesso che come tutti sta soffrendo questo periodo di restrizioni. Non intende lamentarsi, ha ripetuto più volte, però sente la mancanza di alcune cose della vita normale. Tra tutto le manca il contatto con la gente, inteso non solo con la sua community, ma anche con il suo gruppo di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 23 gennaio 2021)Deparla alla suatra insofferenze dovute al periodo e uso deiper gli under 14 Tra consigli beauty e accessori e abiti da sponsorizzare,Detrova spazio nelle sue stories per porre delle domande e dialogare con i fans. In un momento di pausa dal lavoro, dagli shooting e dai nuovi progetti, la Deieri sera sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a considerazioni su questo periodo che stiamo vivendo e non solo. Ha ammesso che come tutti sta soffrendo questo periodo di restrizioni. Non intende lamentarsi, ha ripetuto più volte, però sente la mancanza di alcune cose della vita normale. Tra tutto le manca il contatto con la gente, inteso non solo con la sua, ma anche con il suo gruppo di ...

