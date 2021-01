Giugliano | Luigi Guarino | “Irresponsabile chiedere di annullare i bonus spesa”

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Luigi

Il Mattino

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA). Nella tarda serata di ieri è arrivata l'ufficialità, il giovane attaccante Antonio Negro firma per il ...Antonio Negro, ex stellina del Napoli classe ’98, ha firmato per il Fc Giugliano. Un’operazione lampo condotta personalmente dal neo-presidente Palma e dagli operatori di mercato della Liberti&Partner ...