Giorno della Memoria | l’ingresso degli Scavi di Ercolano illuminati di rosso

Leggi su 2anews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Dal 19 al 27 gennaio 2021 si illumina dila facciata delstorico al Parco Archeologico didi Corso Resina per commemorare ilche ricorda le vittime dell’Olocausto. Una luce per non dimenticare: questo lo slogan che la città di, attraverso i suoi celebriArcheologici ha voluto adottare