Giornata Mondiale Comunicazioni Sociali, Papa Francesco: "Consumare le suole delle scarpe" (Di sabato 23 gennaio 2021) Parlando delle "opportunità e insidie nel web", nel suo messaggio per la 55esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest’anno si celebra il 16 maggio, sul tema "Vieni e vedi" (Gv 1,46), ... Leggi su feedpress.me (Di sabato 23 gennaio 2021) Parlando"opportunità e insidie nel web", nel suo messaggio per la 55esima, che quest’anno si celebra il 16 maggio, sul tema "Vieni e vedi" (Gv 1,46), ...

RaiNews : Il messaggio del #Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali: 'La crisi dell'editoria rischia di por… - RadioItalia : Il 21 Gennaio si celebra la Giornata Mondiale degli Abbracci! Chi vorreste abbracciare oggi? Noi non vediamo l’ora… - Rvaticanaitalia : Il Papa: raccontare la vita vera, no all’informazione fotocopia senza consumare le suole. Nel Messaggio per la 55ma… - antonellapaddy : RT @RaiNews: Il messaggio del #Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali: 'La crisi dell'editoria rischia di portare a un'i… - FedericoGori2 : RT @Pontifex_it: Desidero dedicare il Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, quest’anno, alla chiamata a “venire e… -