Giorgia Meloni al ministro Spadafora: "Spudorato, sprechi 400mila euro per celebrare i comunisti" (Di sabato 23 gennaio 2021) Governo di spudorati. Senza ritegno. Soldi degli italiani usati per "fare festa" al Pci. Giorgia Meloni sfoga tutta la sua indignazione rilevando l'ultima delle sortite di un esecutivo che lascia sconcertati. "Governo giallorosso Spudorato: il ministro dei Giovani e dello Sport, Vincenzo Spadafora, stanzia 400 mila euro per le celebrazioni della fondazione del partito comunista italiano. Ecco come vengono spesi i soldi degli italiani: mentre la Nazione è in ginocchio, le famiglie sulla soglia della povertà e migliaia di imprese rischiano di chiudere, Conte, Di Maio e Zingaretti si occupano di foraggiare le ricorrenze comuniste. Che amarezza". Meloni a Spadafora: "Mentre l'Italia è in ginocchio" Il decreto attuativo a firma del ...

