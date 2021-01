Gioco mortale su Tik tok, giallo sui profili social di Antonella: ne aveva 11. L’ombra di un adulto (Di sabato 23 gennaio 2021) A dieci anni aveva già undici profili social: 3 Facebook, 6 su Instagram e almeno due su Tik Tok. Ciascuno con foto diverse della bambina, tra le immagini ci sono anche alcune che ritraggono Antonella in compagnia di altre minori. E’ quanto emerge dalle indagini sulla morte di Antonella Sicomero, la bambina di Palermo morta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) A dieci annigià undici: 3 Facebook, 6 su Instagram e almeno due su Tik Tok. Ciascuno con foto diverse della bambina, tra le immagini ci sono anche alcune che ritraggonoin compagnia di altre minori. E’ quanto emerge dalle indagini sulla morte diSicomero, la bambina di Palermo morta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Dopo il caso del gioco mortale arriva lordine di oscurare Tik Tok per tutti gli utenti minorenni - #gioco #mortale… - PonytaEle : RT @zucconideputato: Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile. Controllare controllare e ancora controllare: il mondo virtuale… - FDI_Parlamento : RT @zucconideputato: Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile. Controllare controllare e ancora controllare: il mondo virtuale… - GiorgioAntonel1 : @soniabetz1 @Facebook @Twitter Per me questo tipo di gioco mortale non va bene. Non va bene nemmeno per i maggioren… - GiorgioCarbon12 : RT @zucconideputato: Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile. Controllare controllare e ancora controllare: il mondo virtuale… -