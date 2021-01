GFVip, Guenda Goria su Filippo Nardi: “Bacia meglio Vincent Cassel” (Di sabato 23 gennaio 2021) Guenda Goria è stata una grande protagonista, seppur per poco, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La donna ha partecipato con la madre Maria Teresa Ruta, la quale è ancora nella casa e ha superato già venti nomination. La Ruta, infatti, è stata anche vittima di parole indecorose da parte di Filippo Nardi, il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 23 gennaio 2021)è stata una grande protagonista, seppur per poco, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La donna ha partecipato con la madre Maria Teresa Ruta, la quale è ancora nella casa e ha superato già venti nomination. La Ruta, infatti, è stata anche vittima di parole indecorose da parte di, il L'articolo

drewsmemories : RT @noel_359: Zenga: - ha detto che il televoto in cui è uscita Guenda è stato allungato per salvare qualcun altro - smerda tutti gli aerei… - tinominosubito : RT @noel_359: Zenga: - ha detto che il televoto in cui è uscita Guenda è stato allungato per salvare qualcun altro - smerda tutti gli aerei… - Iamdavide28 : Guenda, l'unica concorrente che è uscita per cui ci sono rimasto male. #GFVIP - verdianasenia : RT @noel_359: Zenga: - ha detto che il televoto in cui è uscita Guenda è stato allungato per salvare qualcun altro - smerda tutti gli aerei… - RoyH1317 : RT @noel_359: Zenga: - ha detto che il televoto in cui è uscita Guenda è stato allungato per salvare qualcun altro - smerda tutti gli aerei… -