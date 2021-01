GF Vip | due grandi sorprese per lunedì 25 gennaio? Si parla di Walter Zenga e Alda D’Eusanio come concorrente

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 23 gennaio 2021) Si avvicina la fine del Grande Fratello VIP, con i vipponi ormai allo stremo dopo centinaia di giorni di reclusione. Tra minacce di abbandono e litigi, flirt e crisi di nervi, c’è comunque grande attesa per l’appuntamento diprossimo – a partire dalle 21.30 su Canale 5. LEGGI ANCHE => GF Vip, si abbatte la tempesta sulla Casa. Nel frattempo alcuni inquilini pensano di abbandonare Grande Fratello VIP, tra eliminazione esera ci sarà una eliminazione ma non solo: sono tante lein arrivo, secondo quanto anticipato da diverse realtà monotematiche dedicate al mondo della televisione. Ma andiamo con ordine: per quanto riguarda le nomination,rischiano di lasciare la casa del Grande Fratelo VIP Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello, Stefania Orlando e ...