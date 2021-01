GF Vip | Dayane Mello sta male a letto | il gesto di Giulia Salemi fa infuriare i fan | “Ma è impazzita?”

(Di sabato 23 gennaio 2021)tutto il giorno a: coinquilini preoccupati Nella giornata di mercoledì, papabile vincitrice del Grande Fratello Vip 5, ha fatto preoccupare tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il motivo? Gli altri concorrenti del reality show di canale 5 si sono allarmati per il suo stato di salute. Nel dettaglio, la modella brasiliana ha passato tutta la serata di martedì e tutta la mattinata del giorno dopo immobile nel suo. Per quale ragione? A svelarlo è stata lui stessa ma a scatenare delle polemiche sul web è stata la reazione di. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel famoso appartamento di Cinecittà. La frase disu ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... DAYANE! #GFVIP - EireenViolet : RT @EireenViolet: Gf Vip,nuovo coinquilino nella casa 'entrerà col suo pappagallo': ecco di chi si tratta! Con questo coupé de theatre ad 1… - MarioBro66 : Il sogno erotico di rosalinda #gfvip #tzvip - EireenViolet : RT @EireenViolet: Gf Vip,la frase choc di Maria Teresa Ruta su Dayane Mello!Fan furiosi: «Le ha detto put***a!!!» VOTATE DAYANE È SOLA CON… - blogtivvu : “Elisabetta Gregoraci non è più al #GFVip!”, Dayane Mello contro i suoi fan: volano due aerei per Lady Montecarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Continua la carrellata di messaggi aerei per i nostri cari inquilini, che stanno vivendo la loro giornata con il naso rivolto al cielo. 'Che carini i miei fan, mi sento un po' ridicola dire questa par ...Continuano le dimostrazioni d'affetto per gli inquilini della Casa più spiata d'Italia che non hanno avuto un attimo di tregua. Tanti i messaggi d'affetto arrivati in questa giornata e per i Vip è sic ...