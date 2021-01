Genitori Sì Dad: “Ecco perché l’ordinanza regionale ci delude” (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti l’ordinanza numero tre con la quale la regione Campania dispone la ripresa in presenza delle lezioni anche per gli studenti delle scuole superiori viene definita deludente dai Genitori salernitani del gruppo social Sì Dad che, in una lettera, hanno spiegato le motivazioni che portano loro a bocciare il provvedimento. “Abbiamo assistito, in questi giorni, ad una incomprensibile esaltazione social determinata dalla pubblicazione dei due Decreti del Tar Campania che dispongono la ripresa dell’attività didattica in presenza– è scritto in premessa- Abbiamo ascoltato slogan branditi a vessillo di una visione eternamente belligerante della vita. “La Campania è di nuovo in Europa” hanno affermato alcuni, mentre, al contrario, numerosi Paesi europei stanno ammettendo i propri errori e prolungando l’utilizzo della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutinumero tre con la quale la regione Campania dispone la ripresa in presenza delle lezioni anche per gli studenti delle scuole superiori viene definitante daisalernitani del gruppo social Sì Dad che, in una lettera, hanno spiegato le motivazioni che portano loro a bocciare il provvedimento. “Abbiamo assistito, in questi giorni, ad una incomprensibile esaltazione social determinata dalla pubblicazione dei due Decreti del Tar Campania che dispongono la ripresa dell’attività didattica in presenza– è scritto in premessa- Abbiamo ascoltato slogan branditi a vessillo di una visione eternamente belligerante della vita. “La Campania è di nuovo in Europa” hanno affermato alcuni, mentre, al contrario, numerosi Paesi europei stanno ammettendo i propri errori e prolungando l’utilizzo della ...

