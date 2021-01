Gazzetta: processo, patteggiamento, archiviazione, le tre possibilità per il caso tamponi della Lazio (Di sabato 23 gennaio 2021) processo, patteggiamento, archiviazione. La prossima puntata del caso tamponi Lazio gira intorno a queste tre possibilità. L’avviso di conclusione delle indagini recapitato alla Lazio è una sorta di potenziale deferimento, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, che adesso avrà 15 giorni di tempo per presentare una memoria difensiva. A questo punto a Lotito conviene rispondere alle accuse mosse dalla Procura soprattutto quelle relative alle mancate comunicazioni alle Asl e alla gestione dei casi di positività e alle conseguenti modalità di isolamento (il fronte della correttezza del laboratorio di Avellino, riferimento della Lazio per i test, è invece oggetto del lavoro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021). La prossima puntata delgira intorno a queste tre. L’avviso di conclusione delle indagini recapitato allaè una sorta di potenziale deferimento, spiega oggi ladello Sport, che adesso avrà 15 giorni di tempo per presentare una memoria difensiva. A questo punto a Lotito conviene rispondere alle accuse mosse dalla Procura soprattutto quelle relative alle mancate comunicazioni alle Asl e alla gestione dei casi di positività e alle conseguenti modalità di isolamento (il frontecorrettezza del laboratorio di Avellino, riferimentoper i test, è invece oggetto del lavoro ...

napolista : Gazzetta: processo, patteggiamento, archiviazione, le tre possibilità per il caso tamponi della #Lazio Lotito ha 1… - AvvPaoloNesta : PER I PENALISTI: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del Guardasigilli che amplia le categorie… - AvvPaoloNesta : PER I PENALISTI: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del Guardasigilli che amplia le categorie… - NewsParER : Pubblicate le regole tecniche per l'attuazione del processo amministrativo telematico - AleSedilo : @fabriziobocca1 @Gazzetta_it Il processo di juventinizzazione sta per essere portato a termine, scopiazzeranno anche il logo -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta processo Lazio-tamponi, un mese e mezzo per la decisione sul deferimento La Gazzetta dello Sport Corvette: la gamma potrebbe ampliarsi con un Suv elettrico

General Motors starebbe lavorando a un progetto di espansione del marchio Corvette, una strategia che dovrebbe prevedere l’arrivo nelle gamma di almeno un nuovo veicolo elettrico. L’obiettivo è quello ...

Il primario di oncologia Cantore assolto, esulta la difesa. Parte civile: stoppate le prove

L’avvocato dei medici rivali: le intercettazioni non ammesse erano fondamentali. Il difensore del primario: ma la sentenza dice che non c’è stato maltrattamento ...

General Motors starebbe lavorando a un progetto di espansione del marchio Corvette, una strategia che dovrebbe prevedere l’arrivo nelle gamma di almeno un nuovo veicolo elettrico. L’obiettivo è quello ...L’avvocato dei medici rivali: le intercettazioni non ammesse erano fondamentali. Il difensore del primario: ma la sentenza dice che non c’è stato maltrattamento ...