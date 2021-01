Gasparri | “Conte e Bettini sono una malattia della politica Ridicolo il pressing su Forza Italia”

(Di sabato 23 gennaio 2021). “Sta diventando quasi divertente leggere le idiozie che pronunciano numerosi esponentisinistra. Che, travolti dal fallimento del Pd, dei grillini eloro intesa sotto la guida dell’incapace, continuano a rinnovare gli appelli a; che si illudono si possa staccare dal centrodestra per poter formare una truppa di complemento che consenta agli eterni perdenti di rimanere al governo. Nonostante non abbiano nessuna legittimazione democratica”. Un intervento esaustivo del senatore Maurizioinquadra un’azione di governo che si sta facendo ridicola anche tatticamente. Dopo le “fughe” di Polverini, Rossi e Causin,e i suoi perseverano nel corteggiamento asfissiante dei ...

Il Messaggero

Potrebbe essere rimandata di qualche ora la prova del fuoco per il governo Conte II. Il momento della verità era atteso mercoledì, con la relazione sullo stato dell'amministrazione della Giustizia che ...'Governo unità di nazionale? Non ci sono le condizioni. Meglio preparare una campagna elettorale e votare che stare mesi per capire cosa fa la Binetti ...