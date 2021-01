Friedman recidivo negli insulti a Melania Trump. Ha il vizietto di infangare gli avversari

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 gennaio 2021) Alan. Non è stata una svista quell’etichetta scagliata come un pugno di fango controha proprio in sé il vizio incorporato di insultare gli. I tweet disuLo segnala Antonello Piroso su la Verità, ricordando quando il 23 agosto scorsocommentava il tweet di Steven Beschloss sulle foto di una solitarianei giardini della Casa Bianca (tradotto: «Sto cercando la parola per descrivere il suo gusto estetico. Direi: senz’ anima. Adesso capisco meglio come può stare con»), con un fulminante: «Slovene escort chic?», che anche a voler ricorrere al beneficio del dubbio – scrive Piroso – di dubbi ne lascia ...