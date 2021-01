Frattamaggiore | incidente sul lavoro | operaio di 47 anni cade da un capannone e muore

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore incidente

Il Mattino

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Caivano, nel Napoletano, sulla strada Statale 87, al confine con il territorio di Marcianise. L'uomo viaggiava in auto insieme con la mog ...I feriti sono stati trasportati al vicino ospedale di Frattamaggiore, non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, visto che la strada è ...