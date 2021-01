Frasi sull’educazione | ecco le migliori di oggi 23 gennaio

Leggi su giornal

(Di sabato 23 gennaio 2021)– L’educazione è un po’ la nostra formazione, è come siamo cresciuti, è come siamo stati abituati a vivere le situazione. L’educazione la impartiscono i genitori, ma i contesti in cui passiamo molto tempo come la scuola o il luogo in cui si fa sport influiscono molto. Vediamo insieme qualche frase. L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. (Nelson Mandela) L’educazione è cosa del cuore. (Don Bosco) L’educazione consiste nel darci delle idee, la buona educazione nel metterle in proporzione. (Montesquieu) Tutti i nostri sistemi sociali e i programmi educativi si fondano su uno stratagemma estremamente astuto: evitano il cuore. Non portano al cuore, perché l’amore non viene insegnato in nessuna scuola, in nessuna facoltà universitaria. Al contrario, fate ogni ...