Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 23 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte! Questa giornata di sabato volge al termine, spero per voi che vi siate goduti un po’ di relax ed abbiate ricaricato le pile per poter affrontare la prossima settimana. Vediamo insieme qualche frase per augurare la buonanotte. Chiamami a notte fonda e dimmi che non riesci a dormire senza di me. (Anonimo) Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua. (Tiziano Ferro) Se sei nei pensieri di qualcuno, sei già in un posto speciale. buonanotte (Anonimo) Stanotte verrò a visitarti in sogno. Nessuno mi vedrà, nessuno mi chiederà nulla, tu lascia la tua porta socchiusa. (Anonimo giapponese) Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone) Non so esattamente quando io abbia ... Leggi su giornal (Di sabato 23 gennaio 2021)! Questa giornata di sabato volge al termine, spero per voi che vi siate goduti un po’ di relax ed abbiate ricaricato le pile per poter affrontare la prossima settimana. Vediamo insieme qualche frase per augurare la. Chiamami a notte fonda e dimmi che non riesci a dormire senza di me. (Anonimo) Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua. (Tiziano Ferro) Se sei nei pensieri di qualcuno, sei già in un posto speciale.(Anonimo) Stanotte verrò a visitarti in sogno. Nessuno mi vedrà, nessuno mi chiederà nulla, tu lascia la tua porta socchiusa. (Anonimo giapponese) Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone) Non so esattamente quando io abbia ...

