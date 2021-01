Francia | ingresso da Paesi UE solo con tampone negativo

Leggi su viagginews

(Di sabato 23 gennaio 2021)daiUE consentitocon. La novità: tutte le informazioni utili. L’emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19 obbliga gli Stati ad adottare misure restrittive per contenere la diffusione dei contagi. Anche il settore dei viaggi, come ben sappiamo, è soggetto a restrizioni, quelle più pesanti. Ormai da un anno, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com