«Framing Britney Spears» | il nuovo documentario sul movimento #FreeBritney

Leggi su vanityfair

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sola, fragile, arresa e prigioniera della sua stessa casa. È questa l’immagine di Britney Spears che viene dipinta dai sostenitori del movimento #FreeBritney, coloro che sostengono che, da quando il padre James è diventato il tutore e l’amministratore di tutti i suoi beni, la popstar si è chiusa in sé stessa e cerca in modo disperato di chiedere aiuto. I video postati quasi ogni giorno sul suo profilo Instagram nei quali balla in salotto con lo sguardo assente, secondo alcuni sotto il controllo vigile dello stesso James che impedirebbe alla figlia di gestire i social in maniera autonoma, sono l’ennesimo grido di aiuto che sarà indagato in Framing Britney Spears, il nuovo documentario della serie The New York Times Presents che debutterà negli Stati Uniti su FX e su Hulu il prossimo 5 febbraio. https://www.youtube.com/watch?v=7SJMg00HoR8