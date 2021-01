FOTO Luna Rossa e Ineos quasi a contatto! Distanza molto ravvicinata in Prada Cup (Di sabato 23 gennaio 2021) Luna Rossa e Ineos Uk hanno dato via a una regata spettacolare nella baia di Auckland e hanno regalato uno show di autentica bellezza a tutti gli appassionati di vela. Quello andato in scena nella notte sul campo C del Golfo di Hauraki è stato uno dei match race più intensi, appassionanti, equilibrati degli ultimi anni: si pensava che gli AC75, veri missili sull’acqua capaci di sfrecciare a 50 nodi, non potessero battagliare a stretto contatto e invece oggi le due imbarcazioni si sono prodigate in un testa a testa palpitante. Gli italiani e i britannici sono stati a stretto contatto per tutta la regata, sono stati vicinissimi lungo i sei tratti di gara e poi nella poppa conclusiva abbiamo assistito a un episodio al cardiopalma: Luna Rossa rimonta e tanta un incrocio da cuore in gola con ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)Uk hanno dato via a una regata spettacolare nella baia di Auckland e hanno regalato uno show di autentica bellezza a tutti gli appassionati di vela. Quello andato in scena nella notte sul campo C del Golfo di Hauraki è stato uno dei match race più intensi, appassionanti, equilibrati degli ultimi anni: si pensava che gli AC75, veri missili sull’acqua capaci di sfrecciare a 50 nodi, non potessero battagliare a stretto contatto e invece oggi le due imbarcazioni si sono prodigate in un testa a testa palpitante. Gli italiani e i britannici sono stati a stretto contatto per tutta la regata, sono stati vicinissimi lungo i sei tratti di gara e poi nella poppa conclusiva abbiamo assistito a un episodio al cardiopalma:rimonta e tanta un incrocio da cuore in gola con ...

NfVblog : RT @Link4Universe: Plutone e Caronte, visti insieme a distanze reali, in una foto splendida scattata dalla sonda New Horizons, la prima ed… - KuroNikko : RT @Link4Universe: Plutone e Caronte, visti insieme a distanze reali, in una foto splendida scattata dalla sonda New Horizons, la prima ed… - Link4Universe : Plutone e Caronte, visti insieme a distanze reali, in una foto splendida scattata dalla sonda New Horizons, la prim… - SaraScazzosi : La mia faccia nelle foto fatte con la torta sembra STRA gonfia. Una luna piena. Ma non riesco nemmeno a starci male… - samulele133 : @vlavivlava Whisky, Lince e Scintilla (e Milù e Luna, ma non ho nessuna foto loro) -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Luna FOTO Luna Rossa e Ineos quasi a contatto! Distanza molto ravvicinata in Prada Cup OA Sport FOTO Luna Rossa e Ineos quasi a contatto! Distanza molto ravvicinata in Prada Cup

Luna Rossa e Ineos Uk hanno dato via a una regata spettacolare nella baia di Auckland e hanno regalato uno show di autentica bellezza a tutti gli appassionati di vela. Quello andato in scena nella not ...

VIDEO Luna Rossa vs Ineos UK, rivivi la regata della Prada Cup con ben 9 cambi al vertice

A questo punto Luna Rossa dovrà resettare un round robin che, in fin dei conti, delinea un bilancio deficitario. Ineos UK ha dimostrato un vantaggio chiaro nelle prestazioni in poppa, mentre di bolina ...

Luna Rossa e Ineos Uk hanno dato via a una regata spettacolare nella baia di Auckland e hanno regalato uno show di autentica bellezza a tutti gli appassionati di vela. Quello andato in scena nella not ...A questo punto Luna Rossa dovrà resettare un round robin che, in fin dei conti, delinea un bilancio deficitario. Ineos UK ha dimostrato un vantaggio chiaro nelle prestazioni in poppa, mentre di bolina ...