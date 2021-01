Formula 1 - Sainz | mercoledì il debutto con la Ferrari

Leggi su quattroruote

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il 2021 della Scuderiainizia ufficialmente lunedì prossimo. Il team di Maranello ha organizzato una settimana di test con la SF71H e ben sette piloti ad alternarsi alla guida della monoposto 2018: lunedì inizieranno Giuliano Alesi, Marcus Armstrong e Robert Shwartzman. Martedì etoccherà invece ai titolari Charles Leclerc e Carlos, mentre chiuderanno i test Mick Schumacher e Callum Ilott. L'attesodi. Lo spagnolo debutterà ufficialmente come pilota della27 gennaio. Per lui sarà una data da ricordare, perché poter fare i primi giri di pista a Fiorano indossando i colori del Cavallino Rampante è una pietra miliare, uno di quei momenti che ci si porta dietro per tutta la vita. stato così per chi lo ha preceduto e ...