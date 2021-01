Formazioni ufficiali Venezia-Cittadella | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ledi, match valido per la diciannovesima giornata di. Derby veneto tra due squadre che stanno vivendo due momenti opposti: i padroni di casa sono in crisi e finiti fuori dalla zona playoff, gli ospiti lottano addirittura per la promozione diretta. Calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 23 gennaio, queste le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.