Formazioni ufficiali Cosenza-Pordenone | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ledi, match valido per la diciannovesima giornata di. Tutto pronto allo stadio San Vito-Marulla per una sfida che mette di fronte i calabresi in lotta per non retrocedere e i friulani che cercano di risalire posizioni in chiave playoff. Appuntamento alle ore 14 di sabato 23 gennaio, queste le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.