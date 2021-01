Fontana: “Lombardia in zona arancione, un’ottima notizia. Da lunedì le scuole medie riprendono attività in presenza” (Di sabato 23 gennaio 2021) La Lombardia torna in zona arancione. Ad annunciare l’atteso passaggio dalla zona rossa a quella arancione della Regione è il presidente Attilio Fontana, che ha ricevuto da Roma la decisione sul riposizionamento. “un’ottima notizia. Viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che i dati della Lombardia erano tali da collocare la nostra regione in zona arancione. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato”, ha commentato annunciando che “già da lunedì le scuole medie riprenderanno la propria attività in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Latorna in. Ad annunciare l’atteso passaggio dallarossa a quelladella Regione è il presidente Attilio, che ha ricevuto da Roma la decisione sul riposizionamento. “. Viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che i dati dellaerano tali da collocare la nostra regione in. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato”, ha commentato annunciando che “già daleriprenderanno la propriain ...

