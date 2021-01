Fiumicino, maxi sequestro all'aeroporto: in un bagaglio trovati 7 mila farmaci anti - Covid tossici (Di sabato 23 gennaio 2021) I carabinieri del Nucleo Aifa alle dirette dipendenze del Comando carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Fiumicino , nel ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) I carabinieri del Nucleo Aifa alle dirette dipendenze del Comando carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di, nel ...

leggoit : Fiumicino, maxi sequestro all'aeroporto: in un bagaglio trovati 7 mila farmaci anti-Covid tossici - cronacadiroma : #Roma - Maxi sequestro di farmaci anti #Covid_19 all'Aeroporto di #Fiumicino: un denunciato #23gennaio - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Fiumicino, maxi sequestro all'aeroporto: in un bagaglio trovati 7 mila farmaci anti-Covid - Gazzettino : Fiumicino, maxi sequestro all'aeroporto: in un bagaglio trovati 7 mila farmaci anti-Covid - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Fiumicino, maxi sequestro all'aeroporto: in un bagaglio trovati 7 mila farmaci anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino maxi Fiumicino, maxi sequestro all'aeroporto: in un bagaglio trovati 7 mila farmaci anti-Covid Il Messaggero Fiumicino, maxi sequestro all'aeroporto: in un bagaglio trovati 7 mila farmaci anti-Covid tossici

I carabinieri del Nucleo Aifa alle dirette dipendenze del Comando carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con i funzionari ...

Fiumicino, maxi sequestro all'aeroporto: in un bagaglio trovati 7 mila farmaci anti-Covid

Un maxi sequestro di 7 mila farmaci destinati alle terapia anti-Covid. Nello specifico: scatole di antibiotici per la cura della polmonite. E' quanto è stato sequestrato ...

I carabinieri del Nucleo Aifa alle dirette dipendenze del Comando carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con i funzionari ...Un maxi sequestro di 7 mila farmaci destinati alle terapia anti-Covid. Nello specifico: scatole di antibiotici per la cura della polmonite. E' quanto è stato sequestrato ...