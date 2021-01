Fiorentina, Prandelli: “Tre punti importanti per l’autostima. Dobbiamo pensare in grande” (Di domenica 24 gennaio 2021) La Fiorentina si impone nel match contro il Crotone. Una sfida importante perché vincere avrebbe migliorato e di molto la classifica delle rispettive formazioni Il tecnico dei viola Cesare Prandelli analizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di DAZN: "La vittoria porta sempre il sorriso. Siamo stati squadra, lottando su tutti i palloni. Forse è stata la nostra miglior partita. L'importante era vincere perché i tre punti portano serenità e autostima. Dobbiamo capire di poter fare grandi cose. Il calcio moderno richiede ordine e aggressività. La qualità deve essere di squadra. Dobbiamo mantenere la mentalità di una squadra che vuole lottare sempre. Possiamo avere qualità, ma va espressa in varie situazioni".caption id="attachment 1059423" align="alignnone" width="3000" Prandelli ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Lasi impone nel match contro il Crotone. Una sfida importante perché vincere avrebbe migliorato e di molto la classifica delle rispettive formazioni Il tecnico dei viola Cesareanalizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di DAZN: "La vittoria porta sempre il sorriso. Siamo stati squadra, lottando su tutti i palloni. Forse è stata la nostra miglior partita. L'importante era vincere perché i treportano serenità e autostima.capire di poter fare grandi cose. Il calcio moderno richiede ordine e aggressività. La qualità deve essere di squadra.mantenere la mentalità di una squadra che vuole lottare sempre. Possiamo avere qualità, ma va espressa in varie situazioni".caption id="attachment 1059423" align="alignnone" width="3000"...

pisto_gol : Con G.Iachini la Fiorentina aveva fatto 8pt in 7partite, media 1.14. Con C.Prandelli i punti totalizzati sono 10 in… - LuigiBevilacq17 : RT @DiMarzio: Le parole di #Prandelli e #Commisso dopo #FiorentinaCrotone - calciodangolo_ : ???'Oggi siamo stati squadra': le dichiarazioni di Cesare #Prandelli dopo #FiorentinaCrotone per la 19^ di #SerieA?? - Angolo_Viola : ???'Oggi siamo stati squadra': le dichiarazioni di Cesare #Prandelli dopo #FiorentinaCrotone per la 19^ di #SerieA?? - DiMarzio : Le parole di #Prandelli e #Commisso dopo #FiorentinaCrotone -