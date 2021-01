Fiorentina, Prandelli: «È tornato il sorriso. Commisso? Gli auguro una cosa» (Di domenica 24 gennaio 2021) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Crotone: le sue dichiarazioni Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Crotone. VITTORIA – «Questa vittoria ci riporta il sorriso. Siamo stati squadra, lottando su tutti i palloni. È la nostra miglior partita stagionale, anche se ci siamo complicati la vita sul 2-0. I tre punti portano serenità e autostima, dobbiamo capire che possiamo fare grandi cose». ATTEGGIAMENTO – «Il calcio moderno prevede ordine e aggressività. Abbiamo qualità, ma non possiamo dipendere sempre dai singoli anche se possono fare la differenza. Dobbiamo mantenere la stessa mentalità di una squadra che vuole lottare». SERIE A – «È ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Crotone: le sue dichiarazioni Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Crotone. VITTORIA – «Questa vittoria ci riporta il. Siamo stati squadra, lottando su tutti i palloni. È la nostra miglior partita stagionale, anche se ci siamo complicati la vita sul 2-0. I tre punti portano serenità e autostima, dobbiamo capire che possiamo fare grandi cose». ATTEGGIAMENTO – «Il calcio moderno prevede ordine e aggressività. Abbiamo qualità, ma non possiamo dipendere sempre dai singoli anche se possono fare la differenza. Dobbiamo mantenere la stessa mentalità di una squadra che vuole lottare». SERIE A – «È ...

