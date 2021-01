Fiorentina-Crotone oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di sabato 23 gennaio 2021) oggi va in scena Fiorentina-Crotone, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La viola vuole reagire subito dopo la pesantissima sconfitta subita in trasferta contro il Napoli. In Toscana arrivano i pitagorici, attualmente ultimi in classifica dopo un brutto girone d’andata. L’incontro, previsto oggi sabato 23 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021)va in scena, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La viola vuole reagire subito dopo la pesantissima sconfitta subita in trasferta contro il Napoli. In Toscana arrivano i pitagorici, attualmente ultimi in classifica dopo un brutto girone d’andata. L’incontro, previstosabato 23 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso intv su1, oltre che insulla piattaforma. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

acffiorentina : In campo al Franchi prima del Crotone #ForzaViola ?? #Fiorentina #FIOvCRO - sportli26181512 : Diretta Fiorentina-Crotone ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: I Viola cercano il ris… - IlCalcioDItali1 : #week19???? Benevento ?? Torino Roma ?? Spezia Udinese ?? Inter AC Milan ?? Atlanta Fiorentina ?? Crotone Juventus ??… - ansacalciosport : Serie A: Fiorentina-Crotone, formazioni. 'Non temo l'esonero, con Commisso ho parlato, c'è gran sintonia' | #ANSA - sportli26181512 : Probabili formazioni di Fiorentina-Crotone: Callejon-Ribery dietro Vlahovic: Il sabato di Serie A si chiude alle 20… -