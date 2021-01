Fiorentina-Crotone | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, anticipo delle 20.45 della 19^ di Serie A:(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Castrovilli, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.(3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.