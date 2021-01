Fiorentina-Crotone | Commisso | “Vinciamo se diamo tutto | Ribery un idolo Il mio futuro a Firenze? Finché i tifosi vorranno…”

(Di domenica 24 gennaio 2021) Al termine del match del "Franchi", il presidente della, Rocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "DAZN", dopo la vittoria per 2-1 della compagine allenata da Cesare Prandelli, contro il. Di seguito le parole del patron viola.VIDEO, tecnica e stile a bordo campo: che palleggi con Vlahovic!"Io vengo aper soffrire. Ci sono volute tre partite per vincerne una. Ho parlato con i ragazzi e hanno fatto quello che dovevano. Dobbiamo continuare così. Abbiamo gli stessi punti dello scorso anno alla fine del girone d’andata. Dobbiamo continuare a lavorare, la squadra è buona, un buon allenatore. Quandoverso il ritorno in ...

acffiorentina : ? | 90’ Triplice fischio di Piccinini, i viola battono 2-1 il Crotone Fiorentina ?? Crotone 2??-1?? #ForzaViola ??… - acffiorentina : ?| 45’+1 Piccinini fischia la fine del primo tempo. Viola sul doppio vantaggio Fiorentina ?? Crotone 2??-0??… - SkySport : FIORENTINA-CROTONE 2-1 Risultato finale ? ? #Bonaventura (20’) ? #Vlahovic (32’) ? #Simy (66’) ? SERIE A – 19^ GIOR… - AnsaToscana : Fiorentina-Crotone 2-1. Viola torna al successo ma soffre dopo gol ospiti con Simy #ANSA - infoitsport : Fiorentina-Crotone, le parole di Cesare Prandelli -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Crotone

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha sottolineato alcuni particolari dopo l’affermazione contro il Crotone: “La cosa più importante è che la squadra sia stata molto equilibrata. Non sono ...Gol viola di Bonaventura e Vlahovic. Lo fa battendo il Crotone al Franchi per 2-1. CLICCA PER VOTARE Per il Crotone in rete Simy. Come di consueto la Redazione di Fiorentina.it vi dà la possibilità di ...