Fiorentina, Commisso: “Da giocatore ero come Gattuso. 6-0 col Napoli? Si volta pagina” (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo il 6-0 contro il Napoli, forse avrebbe voluto scendere in campo anche lui. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha anche un passato da calciatore, anche se ai microfoni di DAZN preferisce mantenere un profilo basso e ci scherza su: "Ma quali consigli! Non so fare niente. Vengo qui a Firenze per soffrire. I ragazzi sapevano quello che dovevano fare oggi. Vlahovic ha imparato da me, non io da lui (ride ndr.). Da ragazzo non ero veloce e quindi giocavo stopper, mediano e anche centravanti. Ero un po' Gattuso". Tornando più serio, Commisso si sofferma sulla prestazione della sua squadra: "Abbiamo cambiato allenatore. Siamo arrivati allo stesso punto dell'anno scorso. Siamo al quattordicesimo posto. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto oggi. La squadra e il tecnico sono ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo il 6-0 contro il, forse avrebbe voluto scendere in campo anche lui. Il presidente dellaRoccoha anche un passato da calciatore, anche se ai microfoni di DAZN preferisce mantenere un profilo basso e ci scherza su: "Ma quali consigli! Non so fare niente. Vengo qui a Firenze per soffrire. I ragazzi sapevano quello che dovevano fare oggi. Vlahovic ha imparato da me, non io da lui (ride ndr.). Da ragazzo non ero veloce e quindi giocavo stopper, mediano e anche centravanti. Ero un po'". Tornando più serio,si sofferma sulla prestazione della sua squadra: "Abbiamo cambiato allenatore. Siamo arrivati allo stesso punto dell'anno scorso. Siamo al quattordicesimo posto. Dobbiamo lavorareabbiamo fatto oggi. La squadra e il tecnico sono ...

Il presidente Commisso? Dopo allenamento abbiamo fatto un po' di palleggi ... Queste le parole di Dusan Vlahovic, protagonista con un gol nella vittoria della Fiorentina al 'Franchi' contro il Crotone ...

Il presidente Commisso? Dopo allenamento abbiamo fatto un po' di palleggi ... Queste le parole di Dusan Vlahovic, protagonista con un gol nella vittoria della Fiorentina al 'Franchi' contro il Crotone ...