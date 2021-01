Filippo Nardi e Guenda Goria paparazzati insieme a braccetto: le foto che spiazzano tutti (Di sabato 23 gennaio 2021) I contrasti tra Guenda Goria e Filippo Nardi Da nemici a coppia? Nel nuovo magazine Chi, presto in edicola, c’è un articolo con tanto di foto con protagonisti Filippo Nardi e Guenda Goria. Ebbene sì, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sarebbero visti nei pressi di Piazza Duomo, a Milano, mentre stavano facendo una passeggiata a braccetto. La figlia di Amedeo è il conte inglese, con molta probabilità, avrebbero organizzato un incontro considerato ‘chiarificatore’ dopo quanto successo tra l’uomo e la madre di lei, Maria Teresa Ruta all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino, infatti, in quell’occasione è stato squalificato per frasi sessiste destinate alla bionda conduttrice. Frasi che ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 23 gennaio 2021) I contrasti traDa nemici a coppia? Nel nuovo magazine Chi, presto in edicola, c’è un articolo con tanto dicon protagonisti. Ebbene sì, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sarebbero visti nei pressi di Piazza Duomo, a Milano, mentre stavano facendo una passeggiata a. La figlia di Amedeo è il conte inglese, con molta probabilità, avrebbero organizzato un incontro considerato ‘chiarificatore’ dopo quanto successo tra l’uomo e la madre di lei, Maria Teresa Ruta all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino, infatti, in quell’occasione è stato squalificato per frasi sessiste destinate alla bionda conduttrice. Frasi che ...

