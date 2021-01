Festival di Sanremo, rischio ‘annullamento’: Amadeus, però, svela il secondo volto femminile (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono giorni di grande attesa e dubbi per il Festival di Sanremo e, tra le possibilità, sembrerebbe esserci anche il rischio di ‘annullamento’: Amadeus, però, svela il secondo volto femminile Amadeus svela il secondo volto femminile di Sanremo e parla del possibile slittamento al 2022 (fonte getty)Giornate lunghe e di attesa per il pubblico, in attesa di avere notizie certe per quanto riguarda il Festival di Sanremo: Amadeus, intanto, annuncia il secondo volto femminile. Nelle ultime ore non si fa che parlare della ... Leggi su altranotizia (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono giorni di grande attesa e dubbi per ildie, tra le possibilità, sembrerebbe esserci anche ildiilildie parla del possibile slittamento al 2022 (fonte getty)Giornate lunghe e di attesa per il pubblico, in attesa di avere notizie certe per quanto riguarda ildi, intanto, annuncia il. Nelle ultime ore non si fa che parlare della ...

chetempochefa : Questa domenica a #CTCF avremo il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo #Amadeus ?? Vi aspet… - trash_italiano : Clamoroso taglio di budget per il Festival di #Sanremo2021: a rischio 10 milioni e l’intera manifestazione? - IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - fearfeline_ : RT @NiallOfficial: Ciao ragazze e tutti I fans italiani ,questa sera guardate iL festival di sanremo su rai uno , my italian is amazing I'… - martaw93 : RT @GDS_it: #ErmalMeta ai microfoni di Rgs:; è in cerca di una direzione Intanto se ne va al Festival di Sanremo -