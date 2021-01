Festival di Sanremo 2021 | la Rai rassicura | “Con Amadeus stiamo lavorando per garantire massima sicurezza a tutti La sala stampa ci sarà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) “La Rai e il Direttore Artistico deldistannoinsieme da mesi alla 71esima edizione, avendo come primo obiettivo lae la salute di tutte le persone coinvolte”. Così si legge in un comunicato ufficiale di Viale Mazzini diramato dopo le polemiche che si sono levate da più fronti negli ultimi giorni, con una vera e propria levata di scudi di una parte del mondo dello spettacolo per la presenza del pubblico mentre i teatri sono ancora chiusi e i concerti bloccati. Per non parlare delle pressioni di vario tipo (dai social ai media) affinché questodislitti o addirittura non si faccia. “I protocolli sanitari –l’azienda – prevedono ovviamente all’interno del Teatro Ariston le regole che ...